قوات الدفاع الأوكرانية تتصدى لهجمات روسية قرب 13 مستوطنة

المصدر: د ب ا

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تصدت قوات الدفاع الأوكرانية لهجمات روسية قرب 13 مستوطنة، أمس الجمعة.

جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم السبت.

كما شنت القوات الروسية خمس هجمات صاروخية وحوالي 20 غارة جوية، أمس الجمعة وفتحت النار باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الانطلاق(إم.إل.آر.إس) أكثر من 60 مرة.

ويستمر التهديد بشن ضربات صاروخية على نظام الطاقة في أوكرانيا والبنية التحتية الحساسة في مختلف أنحاء البلاد.

كما قصفت القوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية أمس الجمعة أربعة مواقع قيادة روسية وخمس مجموعات من الأفراد والذخيرة والمعدات العسكرية.

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