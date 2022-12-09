حريق ضخم في مركز تجاري بضواحي موسكو ووفاة شخص

المصدر: د ب ا

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أفادت دائرة الطوارئ الروسية في مقاطعة موسكو بوفاة شخص إثر حريق كبير اندلع في متجر أوبي بمركز "ميجا خيمكي" للتسوق في المقاطعة.

وجاء في بيان للدائرة، اليوم الجمعة: "بمدينة خيمكي، في المنطقة الثامنة، المبنى 2، اشتعلت النيران في متجر أوبي. اندلع حريق تبلغ مساحته 150 مترا مربعا في سقف المبنى"، بحسب قناة"آر تي عربية"الروسية.

وقال المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية أن مساحة الحريق ارتفعت إلى 18 ألف متر مربع. وقال إن عملية إطفاء الحريق يشارك فيها 70 شخصا و20 سيارة اطفاء.

وتابعت مصادر رسمية أن انهيار سقف في متجر أوبي وقع على مساحة 5 آلاف متر مربع، مضيفة أن انفجارات هزت قسم البناء بالمتجر، حيث يتم تخزين علب طلاء ومواد أخرى.

ونقلت وسائل عن خدمات الطوارئ أن أعمال اللحام في ملحق المبنى من أهم الأسباب المحتملة للحادث.

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