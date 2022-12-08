شولتس: الضغط الدولي أرغم روسيا على التراجع عن التهديد بالسلاح النووي

المصدر: أ ف ب

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اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس في مقابلة نشرت الخميس، أنّ خطر لجوء موسكو إلى السلاح النووي في غزوها لأوكرانيا تضاءل؛ لأنّ المجتمع الدولي "رسم خطاً أحمر" لروسيا.

وقالت شولتس في مقابلة مع وسيلتي إعلام هما "فونكي" الألمانية و"ويست فرانس" الفرنسية، إنّ "أمراً واحداً تغيّر في الوقت الراهن، لقد توقّفت روسيا عن التهديد باستخدام السلاح النووي"، معتبراً أنّ هذا التراجع هو نتيجة لواقع أنّ المجتمع الدولي، ومن ضمنه الصين، "رسم خطاً أحمر" لموسكو بشأن تهديدها هذا.

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