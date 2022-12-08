ملك و11 رئيس دولة يؤكدون حضورهم تنصيب لولا رئيساً للبرازيل

المصدر: أ ف ب

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أكد ملك إسبانيا فيليبي السادس و11 رئيس دولة من بينها ألمانيا والبرتغال والأرجنتين، أّنهم سيحضرون حفل تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الأول من يناير، حسبما أعلن فريقه الأربعاء.

وقال عضو فريق تنسيق حفل التنصيب فرناندو إيغريجا للصحافيين: "تلقينا تأكيداً من رؤساء ألمانيا وأنغولا والأرجنتين وبوليفيا والرأس الأخضر وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وغينيا بيساو والبرتغال وتيمور الشرقية وملك إسبانيا".

وأوضح أن وزارة الخارجية في حكومة الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو، أرسلت دعوات إلى جميع البلدان التي تربطها بالبرازيل علاقات دبلوماسية.

ويعني ذلك أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يصفه بولسونارو بأنه "ديكتاتور"، لم تتم دعوته رسمياً.

لكن فرناندو إيغريجا قال إن فريقه يدرس "إرسال دعوة إلى مادورو بصفته ممثلاً لفنزويلا".

ومن المتوقع أيضاً أن يحضر العديد من رؤساء الدول والحكومات السابقين تنصيب لولا الذي سيبدأ ولايته الثالثة في مطلع العام بعد أن حكم البلاد لولايتين متتاليتين من 2003 إلى 2010.

وينتظر قدوم مئات الآلاف من الأشخاص إلى برازيليا لحضور الحفل الذي سيمثل عودة اليسار إلى السلطة، بعد خمس سنوات من إقالة الرئيس اليسارية السابقة ديلما روسيف (2011-2016).

وتشرف على تنظيم الاحتفالات السيدة الأولى المقبلة روزانجيلا دا سيلفا التي أعلنت عن حفلات لفنانين مشهورين في البرازيل، مثل ماريا ريتا وبابيلو فيتار وباولينيو دا فيولا.

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