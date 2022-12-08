واشنطن: استخفاف بوتين في حديثه عن السلاح النووي "عدم المسؤولية"

المصدر: أ ف ب

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وصفت الولايات المتحدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بعدم المسؤولية" بعد تصريحاته، الأربعاء، عن مخاطر اللجوء إلى الأسلحة النووية في النزاع في أوكرانيا.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الرد مباشرة على بوتين، لكنه قال إن "أي استخفاف في الحديث عن الأسلحة النووية غير مسؤول على الإطلاق"، وذلك بعد أن صرّح الرئيس الروسي بأن بلاده لن تستخدم الأسلحة النووية سوى "رداً" على ضربة معادية من هذا النوع على أراضيها.

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