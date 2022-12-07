بوتين يقر بـ «طول» النزاع في أوكرانيا

المصدر: ا ف ب

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أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء بأن النزاع في أوكرانيا "طويل"، مع إشادته ب"النتائج المهمة" التي تحققت، في إشارة الى اعلانه ضم أربع مناطق اوكرانية.

وقال بوتين خلال اجتماع نقل التلفزيون وقائعه "بالتأكيد، إنها عملية طويلة"، قبل ان يشيد بـ "ظهور أراض جديدة" وبـ "نتيجة مهمة بالنسبة الى روسيا".

من جانب آخر، أكد بوتين أن روسيا نشرت ما يقرب من نصف الرجال الذين تم تجنيدهم خلال التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط أي نحو 150 ألف جندي في أوكرانيا.

وأضاف بوتين خلال اجتماع متلفز "من بين 300 ألف من مقاتلينا الذين تمت تعبئتهم ورجالنا والمدافعين عن الوطن، يوجد 150 ألفًا في منطقة العمليات"، مضيفًا أن 77 ألفًا منتشرون بشكل مباشر في مناطق القتال.

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