موزمبيق .. الحكم بالسجن 12 عاماً ضد نجل الرئيس السابق

المصدر: د ب ا

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قضت محكمة في موزمبيق بسجن ابن الرئيس السابق أرماندو جويبوزا، في فضيحة فساد تتعلق بديون قيمتها ملياري دولار، أدت إلى أزمة اقتصادية واعتقال مصرفيين سابقين في "كريدت سويس جروب إيه.جي"، والذين أقروا بالذنب في التهم في الولايات المتحدة.

فقد أصدر القاضي، افيجينيو بابتيستا حكما بالسجن 12 عاما ضد ندامي جويبوزا، في قرار، تم تلاوته داخل خيمة بيضاء في فناء سجن شديد الحراسة، على مشارف العاصمة مابوتو، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن نجل الرئيس السابق هو واحد من ثمانية أشخاص، تم اعتقالهم، بناء على أوامر النائب العام، حيث يشتبه أنه لعب دورا في قضية أغرقت البلاد في أسوأ أزمة مالية في تاريخها.

والمشتبه بهم السبعة الآخرون، الذين تم اعتقالهم هم رجال أعمال وأعضاء في هيئات الاستخبارات.

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