واشنطن توافق على صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار لبيع سيول 18 مروحية

المصدر: أ ف ب

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أعلنت الولايات المتّحدة، الثلاثاء، أنّها وافقت على بيع كوريا الجنوبية 18 طائرة مروحية نقل من طراز "شينوك74-إف"، وعتاداً عسكرياً آخر في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار دولار.

وقالت وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية في بيان، إنّ "الصفقة المقترحة ستحسّن قدرة جمهورية كوريا الجنوبية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز قدرات النقل الثقيل لجيشها".

وأضافت أنّ هذه المروحيات ستستخدم بشكل خاص في مهام "الإجلاء الطبّي والإنقاذ والهبوط بالمظلات والإغاثة من الكوارث الطبيعية".

وحصلت هذه الصفقة على الضوء الأخضر من وزارة الخارجية الأمريكية وقد أبلغ البنتاغون الكونغرس بشأنها الثلاثاء.

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