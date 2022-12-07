بيونغيانغ تطلق القذائف في البحر رداً على مناورات الحلفاء

المصدر: عواصم - وكالات

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قالت كوريا الشمالية، أمس، إنها أمرت وحدات عسكرية بإطلاق مزيد من قذائف المدفعية في البحر، رداً على المناورات الجارية في كوريا الجنوبية بمشاركة الولايات المتحدة. ويأتي ذلك غداة إعلان كوريا الشمالية أنها أطلقت أكثر من 130 قذيفة في البحر قبالة سواحلها الشرقية والغربية، سقط بعضها في منطقة عازلة بالقرب من الحدود البحرية بين الكوريتين. ووصفت سيئول ذلك بأنه انتهاك لاتفاقية 2018 بين الكوريتين للحد من التوتر. وتجري القوات الأمريكية والكورية الجنوبية، تدريبات بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود.

ويقول الحلفاء إن التدريبات ضرورية لردع كوريا الشمالية المسلحة نووياً، والتي اختبرت عدداً قياسياً من الصواريخ هذا العام وتستعد لاستئناف التجارب النووية لأول مرة منذ عام 2017. وانتقدت بيونيانغ بشدة التدريبات المشتركة ووصفتها بأنها استفزازية ودليل على سياسات سيئول وواشنطن العدائية. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن ناطق باسم الجيش الكوري الشمالي قوله: «يجب على العدو أن يوقف على الفور العمليات العسكرية الاستفزازية في المنطقة القريبة من الخطوط الأمامية». وأضاف الناطق أنه بالإضافة إلى نيران المدفعية، أصدر الجيش الكوري الشمالي أمراً طارئاً بالتأهب للوحدات القتالية على جميع المستويات وأمر الجنود بتكثيف المراقبة.

تعزيز تعاون

إلى ذلك، قال سفيرا اليابان، وكوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة، إنه يتعين على بلديهما العمل معاً بشكل وثيق على المستوى الثنائي وأيضاً الثلاثي مع الولايات المتحدة للتعامل مع التحديات المختلفة الماثلة مثل استفزازات كوريا الشمالية ومرونة سلسلة التوريد.

وذكر سفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة، تشو تاي يونج، أن حكومة سيئول مستعدة لتعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة واليابان. وسلط تشو، الضوء على أهمية التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في التعامل مع أعمال كوريا الشمالية الاستفزازية، مشيداً في الوقت نفسه بالتدريبات المشتركة على الحرب المضادة للغواصات التي أجرتها الدول الشهر الماضي في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات.

بدوره، قال السفير الياباني لدى الولايات المتحدة كوجي توميتا: «لا يزال الأمن قضيتنا الأساسية التي يظهرها التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية». وأضاف توميتا: «استفزازات كوريا الشمالية هي السبب في أن الدول الثلاث كثفت جهودها لتعزيز قدراتها، وكذلك تحسين الردع الأمريكي الموسع».

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