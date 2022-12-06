رئيسة تايوان تتعهد بالحفاظ على النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار

المصدر: أ ف ب

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ذكرت تايوان إن الاقتصاد يواجه تحديات بسبب البيئة الخارجية وبسبب تفشي مرض "كوفيد -19"، مشيرة إلى أن الامر يحتاج إلى السعي من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي، بحسب ما جاء في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ورد في مؤتمر بشأن القضايا الاقتصادية، بقيادة رئيسة تايوان، تساي إنج وون.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء، بأن الرئيسة التايوانية تعهدت بالحفاظ على زخم النمو واستقرار الأسعار، وتقديم الدعم للصناعات.

كما طلبت تساي من المسؤولين التخطيط لسياسة لدعم النقل العام، وتعديل سياسة دعم الإيجار الحالية، وتوفير الاستقرار لأسعار المساكن، من خلال عدد من الاجراءات.

وإلى جانب ذلك، قالت الرئيسة التايوانية إن الشركات المالية والشركات المملوكة للدولة تحتاج إلى إنشاء آلية استجابة فعالة لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي.

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