زلزال يضرب جزيرتي جاوة وبالي بإندونيسيا

المصدر: د ب ا

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ضرب زلزال بقوة 2ر6 درجات على مقياس ريختر جزيرتي جاوة وبالي بإندونيسيا اليوم الثلاثاء، ولكن لم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية.

وقال داريونو مدير مركز الزلازل والتسونامي التابع للحكومة إن بلدة جيمبير بشرق جاوة ومنطقة كوتا بجزيرة بالي كانتا الأكثر شعورا بقوة الزلزال.

وأضاف أنه ليس هناك تهديد بوقوع موجات مد عاتية " تسونامي".

ووقع الزلزال الساعة الواحدة وسبع دقائق ( 0607 بتوقيت جرينتش) ، ومركزه على بعد 223 كيلومترا جنوب جيمبير.

وكان زلزال بقوة 6ر5 درجات على مقياس ريختر الشهر الماضي قد أودى بحياة ما لا يقل عن 321 شخصا، وألحق الضرر بـ 62 ألف منزلا في منطقة تشيانجور.

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