فوربس .. ترامب لم يكشف عن قرض بقيمه 19.8 مليون دولار أثناء فترة رئاسته

المصدر: سلوى الذيباني -دبي

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أفاد تقرير جديد نشرته مجلة فوربس أن الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب لم يكشف عن قرض قيمته 19.8 مليون دولار من شركة لها علاقات تاريخية مع كوريا الشمالية ، عندما كان رئيسًا للولايات المتحدة.

وتشير الوثائق التي حصل عليها المدعي العام في نيويورك ، وأوردتها مجلة فوربس ، يوم الأحد ، إلى قرض لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا مستحقًا على ترامب لشركة دايو الكورية الجنوبية العملاقة.

وكانت دايو الشركة الكورية الجنوبية الوحيدة التي سُمح لها بتشغيل أعمال تجارية في كوريا الشمالية خلال منتصف التسعينيات.

وكشفت فوربس أنه في مرحلة ما ، دخلت دايو في شراكة مع ترامب في مشروع تطوير بالقرب من مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.



واصل ترامب ودايو القيام بأعمال تجارية معا ، بما في ذلك استخدام اسم ترامب في ستة عقارات مقرها كوريا الجنوبية من 1999 إلى 2007 ، وفقًا للمجلة.

وذكر المنفذ أن الدين المعني "ينبع من اتفاقية أبرمها ترامب لمشاركة بعض رسوم ترخيصه مع دايو".



ووفقًا للوثائق التي استعرضتها مجلة فوربس ، ظل الرصيد البالغ 19.8 مليون دولار على حاله من عام 2011 إلى عام 2016. وبعد خمسة أشهر من رئاسة ترامب ، انخفض الرصيد إلى 4.3 مليون دولار ، وفقًا للأعمال الورقية التي عرضت الشؤون المالية لترامب في 30 يونيو 2017.

وبعد فترة وجيزة ، "تم شراء ديوا من موقعها في 5 يوليو 2017" ، حسبما ذكرت الوثائق ، دون الكشف عن الجهة التي أوفت بالديون.

ذكرت مجلة فوربس أنه على الرغم من الإبلاغ عن القرض في الوثائق الداخلية لمنظمة ترامب ، إلا أنه لم يتم الكشف عنه في تقارير الإفصاح المالي العامة للرئيس السابق. وبموجب قوانين الإفصاح ، طُلب من ترامب تقديم الوثائق إلى المسؤولين الفيدراليين خلال حملته الرئاسية وبعد أن أصبح رئيسًا.



وفي عام 2016 ، قال المدير المالي لترامب ، ألين فايسلبرغ ، إنه تم الكشف عن جميع الديون المتعلقة بالشركات التي يمتلك ترامب فيها حصة 100٪.



وعلى الرغم من الفجوة الواضحة في عمليات الكشف ، ربما لم ينتهك ترامب أي قوانين ، إلا أن وجود الدين ربما يشكل تضاربًا في المصالح، وفقا لفوربس.

في غضون ذلك ، بدأ المحلفون ، يوم الاثنين ، التداول في محاكمة الاحتيال الضريبي لمنظمة ترامب في نيويورك ، والتي اتُهمت فيها الشركة بإدارة مخطط إجرامي يُزعم أنه ينطوي على احتيال وتهرب ضريبي.

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