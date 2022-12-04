تضامن دولي واسع مع باكستان ضد الإرهاب

المصدر: عواصم - وكالات

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تواصلت الإدانات العربية والدولية لليوم الثاني على التوالي بشأن استهداف السفارة الباكستانية في كابول ورئيس بعثة باكستان، حيث أصدر مجلس الأمن بياناً دعا فيه إلى ضمان سلامة المباني الدبلوماسية والقنصلية.

وشدد أعضاء مجلس الأمن، على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم للعدالة، مشددين على المبدأ الأساسي المتمثل في الالتزام بحرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية، والالتزامات الأخرى بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.

ومن ذلك اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية العلاقات الدبلوماسية والمباني القنصلية ضد أي اقتحام أو ضرر، فضلاً عن منع أي إخلال بأمن هذه البعثات أو المساس بكرامتها أو الاعتداء على مبانيها ودبلوماسييها والوكلاء والموظفين والقنصليين العاملين لديها.

وأدانت المملكة العربية السعودية، بأشد العبارات محاولة اغتيال سفير باكستان في أفغانستان. وأعربت وزارة خارجيتها، في بيان عن «إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد للهجوم المسلح على سفارة جمهورية باكستان الإسلامية في كابول، والمحاولة الفاشلة لاغتيال القائم بأعمال السفارة الباكستانية».

وجددت الوزارة «التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب أينما كان»، معربة عن «تضامن المملكة التام ووقوفها إلى جانب باكستان وشعبها الشقيق في مواجهة الإرهاب».

وأدانت البحرين الهجوم الإرهابي، مشددة على ضرورة حماية البعثات والمقار الدبلوماسية وفق الأعراف والمواثيق التي تنظم العمل الدبلوماسي الدولي. وأعربت المملكة في بيان، عن تضامنها مع باكستان وشعبها الصديق ورفضها أعمال العنف والتطرف والإرهاب كافة والتي تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

مطالب باكستانية

وطالب رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، حكام طالبان، بالتحقيق واتخاذ إجراء ضد منفذي الهجوم الإرهابي. وقال شريف في تغريدة في «تويتر»: «أطالب بالتحقيق الفوري واتخاذ إجراء ضد منفذي هذا العمل الشنيع». وكان مجمع السفارة الباكستانية في كابول، تعرض لهجوم أول من أمس، استهدف رئيس البعثة عبيد الرحمن نظاماني. ولم يصب السفير بأذى ولكن أحد حراس الأمن أصيب بجروح خطيرة في الهجوم. واستدعت باكستان القائم بالأعمال الأفغاني للإعراب عن مخاوف باكستان العميقة.

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