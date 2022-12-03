أوكرانيا: 60 دولاراً لسعر النفط الروسي "مرتفع للغاية" ويجب خفضه لـ 30 دولاراً

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أعلنت أوكرانيا أن الحد الأقصى لسعر النفط الروسي البالغ 60 دولاراً ، والذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، مرتفع للغاية.

وكتب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أندريه يرماك، عبر قناته على تليجرام اليوم السبت، أنه " لتدمير اقتصاد العدو الروسي بشكل أسرع، من الضروري خفض السعر إلى 30 دولارا للبرميل".

وبموجب الخطة سوف يتم حظر تقديم خدمات معينة لشحنات النفط الروسية ،بما في ذلك التأمين والتمويل والمساعدة التقنية، في حال بيع النفط بسعر أعلى من 60 دولارا.

وفي نفس الوقت، رحب يرماك بحقيقة أن مجموعة السبع للدول الصناعية الرائدة وأستراليا قد حددوا هذا الغطاء السعري لنقل النفط بحرا.

وترى روسيا هذا انتهاكا لقوانين السوق الحرة.

وكتب يرماك "نحقق دائما هدفنا ولايزال يمكن تدمير الاقتصاد الروسي. وسوف تدفع روسيا نفسها الثمن وسوف تكون مسؤولة عن الجرائم".

وسوف يدخل الحد الأقصى على الأسعار حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر.

وتطالب أوكرانيا بفرض حظر شامل على النفط الروسي حيث تقول إن عائداته تمول الغزو الذي تشنه موسكو للبلاد.

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