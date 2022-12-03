القضاء الأمريكي يسقط تهم الاحتيال ضد المديرة المالية لهواوي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسقطت قاضية اتحادية أمريكية يوم الجمعة، اتهامات بالاحتيال المالي ضد المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للاتصالات "مينغ وانتشو".

وذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي أن هذه الخطوة تنهي نزاعا استمر لسنوات يتعلق بلائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل عام 2019.

ورفضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية آن دونيلي لائحة اتهام مينغ بشكل نهائي، مما يعني أنه لا يمكن تقديمها مرة أخرى إلى المحاكمة.

ووافقت وزارة العدل على إسقاط جميع التهم عندما تنتهي فترة التأجيل شريطة عدم اتهام مينغ بارتكاب جريمة خلال تلك الفترة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز