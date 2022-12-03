إلغاء قرار قضائي بتعيين خبير لمراجعة «وثائق ترامب»

المصدر: (واشنطن - أ.ف.ب)

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ألغت محكمة استئناف أمريكية، قراراً قضائياً سابقاً ينص على تعيين خبير مستقل لمراجعة الوثائق التي ضبطتها الشرطة الفيدرالية في مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بولاية فلوريدا. وألغى قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية في أتلانتا بالإجماع، أمر قاضٍ في فلوريدا يقضي بتعيين هذا الخبير، ما كان يمنع مؤقتاً المحققين الفيدراليين استخدام الوثائق في تحقيقهم الجنائي.

وفي الثامن من أغسطس، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، «مار إيه لاغو» مقر إقامة ترامب في فلوريدا، وصادر صناديق تحوي آلاف الوثائق السرية، التي لم يقم ترامب بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض. يشار إلى أن بعض هذه الوثائق مصنفة تحت بند «السرية الدفاعية». ويشتبه المحققون الفدراليون بأن ترامب انتهك بذلك القانون الأمريكي المتعلق بالتجسس، الذي ينظم بصرامة حيازة الوثائق السرية.

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