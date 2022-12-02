طرود دامية وأعين حيوانات.. أوكرانيا تطالب بضمان أمن سفاراتها

المصدر: أ ف ب

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تلّقت عدة بعثات دبلوماسية أوكرانية في الاتحاد الأوروبي طروداً تحتوي على أعين حيوانات، في إطار ما وصفته كييف، اليوم، بـ"حملة ترهيب مخطط لها بعناية".

وجاء إعلان الخارجية الأوكرانية بعدما أصيب حارس أمن في سفارة كييف لدى مدريد بجروح طفيفة، الأربعاء، لدى فتحه رسالة مفخخة موجّهة إلى السفير عبر البريد، ما دفع كييف إلى تعزيز الإجراءات الأمنية في بعثاتها الدبلوماسية.

وتلقّت سفارات أوكرانيا في كل من المجر وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا والنمسا، إضافة إلى قنصلياتها في نابولي وكراكوف ومدينة برنو التشيكية، طروداً "دامية"، بحسب ما أفاد الناطق باسم خارجية كييف أوليغ نكولينكو.

وأوضح أن الطرود "احتوت على أعين حيوانات" وكانت مبللة بسائل من لون محدد، في إشارة على ما يبدو إلى الدماء.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في بيان: "لدينا أسباب للاعتقاد بوجود حملة ترهيب وتخويف تم التخطيط لها بعناية تستهدف السفارات والقنصليات الأوكرانية"، لكنه شدد على أنه لن يكون من السهل ترهيب السلطات الأوكرانية.

وتابع: "نواصل العمل بشكل فاعل من أجل تحقيق النصر لأوكرانيا".

وفي إسبانيا، أكدت وزارة الداخلية أن السفارة الأوكرانية تلقت طرداً عُثر بداخله "على عين حيوان تم سحقها"، مشيرةً إلى أن الطرد لم يحتوِ على "أي جهاز أو متفجرات أو مواد متفجرة".

وأكد ناطق باسم الشرطة الإسبانية، في وقت سابق، أن "عمليات تحليل إضافية" تجري للطرد الذي وصل إلى السفارة الأوكرانية.

أما في الجمهورية التشيكية، فأعلنت الشرطة، على "تويتر"، أن طرداً أُرسل إلى القنصلية الأوكرانية في برنو احتوى على "أنسجة حيوانية"، مضيفةً أنه سيخضع إلى "تحليل معمّق".

وفي وارسو، تم إبلاغ الشرطة عن طرد في مقر البعثة الدبلوماسية الأوكرانية، أمس.

وقال الناطق باسم الشرطة، سلفيستر مارجاك: "استبعدنا سريعاً أي خطر"، رافضاً الإفصاح عن محتوى الطرد.

ورأى مراسل فرانس برس في لاهاي مركبة للشرطة متوقفة قرب السفارة الأوكرانية بعد ظهر اليوم، لكن موظفاً في السفارة رفض التعليق.

من جانبها، دعت كييف الحكومات الأجنبية إلى "ضمان" أمن بعثاتها الدبلوماسية.

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