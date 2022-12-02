إصابة حارس أمني بإطلاق نار على السفارة الباكستانية في كابول

المصدر: أ ف ب

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أصيب حارس أمني بإطلاق نار، اليوم، على سفارة باكستان في العاصمة الأفغانية كابول، فيما ندد رئيس الوزراء الباكستاني شبهاز شريف بـ"محاولة اغتيال" استهدفت رئيس البعثة.

وأضاف شريف، على حسابه على "تويتر": "أطلب إجراء تحقيق فوري واتخاذ إجراءات بحق منفذي هذا العمل المشين".

وقال متحدث باسم الشرطة الأفغانية إنه تم توقيف مشتبه به وضبط مسدسين بعدما دهمت قوات الأمن مبنى محاذياً و"حالت دون استمرار إطلاق النار".

وقال مسؤول في السفارة الباكستانية إن عيارات نارية أطلقت بعد الظهر من الجدار الخارجي للسفارة، مرجحاً أن يكون شخص واحد قد قام بذلك.

وأضاف المصدر، رافضاً كشف هويته، أن "السفير وجميع أفراد البعثة الآخرين بخير، لكننا لا نخرج من مقر السفارة بداعي الحيطة".

وأكدت الخارجية الباكستانية، في بيان، أن رئيس البعثة بخير، لكنها أشارت إلى إصابة حارس أمني "بجروح خطيرة".

وندد متحدث باسم الخارجية الأفغانية بهذا "الهجوم الفاشل" بشدة.

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