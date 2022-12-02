الشرطة اليونانية تحقق في حريق متعمد خارج منزل نائب سفير إيطاليا

المصدر: وكالات

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تحقق الشرطة اليونانية في حريق متعمد لسيارات في ساحة انتظار منزل نائب السفير الإيطالي في أثينا اليوم الجمعة، في هجوم دفع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني للتعبير عن قلقها.

وقال مسؤول بالشرطة "دمرت سيارة ولحقت أضرار محدودة بثانية"، مضيفا أن الهجوم وقع في الصباح الباكر دون تعريض حياة أحد للخطر.

وأبدت ميلوني "تعاطفها" و"قلقها الشديد" لسوزانا شلاين، المستشارة الأولى للسفارة الإيطالية في أثينا، مضيفة أن الهجوم "ربما كان في الأصل من فعل أنصار اللا سلطوية".

ويزور وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أثينا حيث من المتوقع أن يلتقي برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في وقت لاحق اليوم الجمعة وأن يحضر اجتماعا خاصا لحزب الشعب الأوروبي.

ونددت وزارتا الخارجية في اليونان وإيطاليا بالهجوم.

ويتكرر إشعال الحرائق لاستهداف الشركات أو الشرطة في اليونان.

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