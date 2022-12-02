تحطم طائرة عسكرية روسية في منطقة بريمورسك

المصدر: د ب ا

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تحطمت طائرة مقاتلة روسية من طراز "ميج-31" خلال رحلة تدريبية في مقاطعة بريمورسك، فيما نجا طاقمها دون حدوث أي أضرار بمكان سقوط الطائرة.

وذكرت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الشرقية الروسية، في بيان، "في الثاني من ديسمبر، في إقليم بريمورسك، خلال رحلة تدريب مخطط لها، تحطمت مقاتلة ميج-31 تم إخراج الطاقم باستخدام كرسيي النجاة. وأرسلت مروحيات من طراز "مي-8" تابعة لخدمة البحث والإنقاذ إلى مكان الحادث"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وبحسب قوات الدفاع الجوي الروسية، فإن "الرحلة تمت بدون ذخيرة، وتحطمت الطائرة في مكان مهجور، ولم تحدث أضرار على الأرض".

وفقا للمعلومات الأولية، يمكن أن يكون العطل الفني هو سبب الحادث.

وشهدت روسيا تحطم عدد من الطائرات الحربية منذ بداية العام الجاري. وأسفر تحطم طائرة عسكرية في منطقة سكنية في ييسك بجنوبى روسيا في شهر أكتوبر الماضي عن مقتل 15 شخصا، من بينهم ثلاثة أطفال، و19جريحا.

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