كوبا.. 26 مارس المقبل موعداً للانتخابات العامة

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدد مجلس الدولة الكوبي، الخميس، 26 مارس 2023 موعداً للانتخابات العامة في الجزيرة، تمهيداً لانتخاب رئيس للبلاد في النصف الثاني من العام.

وبدأت الدورة الانتخابية الكوبية الأحد الماضي، بالجولة الأولى من الانتخابات البلدية، على أن تنتهي بانتخاب رئيس للبلاد في النصف الثاني من العام 2023.

وسيشكّل أعضاء المجالس المنتخبون المجالس البلدية ويقترحون من بينهم 50% من المرشحين لمجالس المحافظات والبرلمان الذي ينتخب مجلس الدولة ورئيس الدولة. أما نصف المرشحين المتبقين فستقترحهم المنظمات الاجتماعية المقربة من الحكومة.

من الناحية النظرية، يُتيح النظام الانتخابي لأي مواطن كوبي الوصول إلى البرلمان. غير أن المعارضة تندد بالعملية الانتخابية، معتبرة أن الحزب الشيوعي الكوبي، بحكم تأثيره وتصويت ناشطيه وأنصاره، قد نجح في ضمان عدم انتخاب أي مُعارض.

ويسمح الدستور بإعادة انتخاب الرئيس الحالي ميغيل دياز كانيل لخمس سنوات أخرى.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز