قمة أمريكية فرنسية وماكرون يعتزم إجراء محادثات مع بوتين

المصدر: واشنطن - وكالات

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أشاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالفرنسية، بقيم الحرية والمساواة والأخوة، وذلك خلال استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض. وقال بايدن في كلمة مقتضبة إلى جانب الرئيس الفرنسي: «لا يمكن للولايات المتحدة أن تطلب شريكاً أفضل من فرنسا للعمل معه».

مؤكداً أن التحالف مع فرنسا يبقى أساسياً للاستقرار في العالم. من جانبه، اعتبر ماكرون أن على فرنسا والولايات المتحدة أن تصبحا مجدداً أخوين في السلاح في مواجهة الحرب في أوكرانيا والأزمات المتعددة. وأكد ماكرون الذي يقوم بزيارة دولة لواشنطن، أن الحلف بين البلدين هو الأكثر صلابة لأن هذه الصداقة متجذرة عبر القرون.

إلى ذلك، أكد ماكرون، في مقابلة أجراها معه التلفزيون الأمريكي، أنه سيجري محادثات خلال الأيام المقبلة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال ماكرون لشبكة إيه بي سي: «أردت قبل ذلك القيام بزيارة الدولة وإجراء محادثات معمقة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقينا معاً»، مشيراً إلى أنه سيتحدث مع بوتين خلال الأيام المقبلة.

ودعا الرئيس الفرنسي، إلى سلام دائم لوضع حد للنزاع، مضيفاً: «إن سلاماً عادلاً ليس سلاماً يفرض على الأوكرانيين، إن سلاماً عادلاً ليس سلاماً لا يقبله أحد الطرفين على المدى المتوسط أو البعيد». وأكد ماكرون أن بوتين ارتكب خطأ، مردفاً: «هل أنه من المستحيل العودة إلى طاولة المحادثات والتفاوض في شيء ما؟ أعتقد أن هذا لا يزال ممكناً».

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