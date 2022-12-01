بوريل: ندرس إجبار روسيا على دفع كلفة إعادة إعمار أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الخميس أنه سيدرس مع شركائه في منظمة الأمن والتعاون في الميدان الاقتصادي في أوروبا الذين افتتح اجتماعهم في لودز في بولندا "كل الامكانيات القانونية" التي من شأنها أن تجبر روسيا على دفع ثمن إعمار أوكرانيا.

وقال بوريل "صادرنا حوالي عشرين مليار يورو من أثرياء قريبين من السلطة وأشخاص يدعمون روسيا، ونحن نتحكم في حوالي 300 مليار من الموارد المالية للبنك المركزي الروسي".

وأكد في الاجتماع الوزاري للمنظمة أنه "يجب استخدام هذه الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا".

تضم المنظمة 57 بلدا عضوا بينها روسيا وأوكرانيا.

ورفضت وارسو التي تتولى الرئاسة الدورية لهذه المنظمة هذا العام السماح لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بدخول أراضيها.

دانت موسكو هذا القرار "الاستفزازي".

ويمثل روسيا في لودز سفيرها لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ودان بوريل العملية العسكرية في أوكرانيا، معتبرا أنها تشكل انتهاكا للقانون الدولي ومبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وقال إن "روسيا جلبت الحرب إلى أوروبا وقوضت ميثاق الأمم المتحدة وفشلت في الوفاء بالتزاماتها الدولية".

كما أكد أن أوروبا والعالم "بحاجة إلى نظام أمني جديد في أوروبا بعد أن حطمت روسيا بالكامل النظام الذي كان لدينا".

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