الشرطة الفيتنامية تلقي القبض على مسؤول رفيع بتهمة سوء استغلال النفوذ

المصدر: د ب ا

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ألقت الشرطة الفيتنامية القبض على مساعد لنائب لرئيس الوزراء بتهمة سوء استغلال النفوذ، في ظل التحقيق القائم بشأن منح تراخيص لشركة منتجة لمجموعات اختبار لمرض "كوفيد -19".

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الخميس، أن عملية الاعتقال هي الأحدث ضمن حملة تقوم بها السلطات حاليا لمكافحة جرائم الكسب غير المشروع، أسفرت حتى الآن عن إلقاء القبض على العديد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال.

وتم اتهام نجوين فان ترينه، بالتدخل في ترخيص مجموعات "فيت إيه تكنولوجي"، الخاصة باختبار الاصابة بمرض "كوفيد -19"، في وزارة الصحة، وهو الامر الذي يتعارض مع القانون ويتسبب في خسائر "خطيرة جدا" للدولة، بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الأمن العام.

ويشار إلى أن المتهم هو مساعد لـ فو دوك دام، وهو واحد من أربعة نواب لرئيس الوزراء، ويقوم بالإشراف على قضايا العلوم والتكنولوجيا.

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