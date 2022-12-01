الولايات المتحدة تطالب تركيا بعدم شنّ عملية عسكرية في سوريا

المصدر: أ ف ب

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أعلن البنتاغون أنّ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أبلغ الأربعاء نظيره التركي خلوصي أكار، بأنّ واشنطن "تعارض بشدّة" شنّ أنقرة عملية عسكرية ضدّ الأكراد في شمال سوريا.

وشنّ سلاح الجوّ التركي في 20 نوفمبر الماضي سلسلة غارات في شمال شرق سوريا استهدفت مواقع لمقاتلين أكراد ينتمون إلى منظمات تصنّفها أنقرة "إرهابية".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي، عزمه على شنّ هجوم برّي ضد الأكراد في شمال سوريا "عندما يحين الوقت لذلك".

والأربعاء قالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، إنّ أوستن دعا في مكالمة هاتفية أكار "إلى خفض حدّة التصعيد وأبلغه بأن البنتاغون يعارض بشدّة شنّ عملية عسكرية تركية جديدة في سوريا".

وأضاف البيان أنّ الوزير الأمريكي قدّم لنظيره التركي تعازيه في ضحايا التفجير الذي وقع في اسطنبول في 13 نوفمبر وأسفر عن ستة قتلى وأكثر من 80 جريحاً.

واتّهمت تركيا تنظيمات مسلحة كردية بالوقوف خلف هذا التفجير، وهو ما نفاه الأكراد.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية الجنرال بات رايدر حذّر الثلاثاء، من أنّ شنّ أنقرة عملية برية في سوريا من شأنه أن "يعرّض للخطر" مكتسبات الحرب ضدّ "داعش" في هذا البلد، داعياً الحكومة التركية إلى ضبط النفس.

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