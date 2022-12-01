موسكو ترهن الحوار «النووي» مع واشنطن بوقف تسليح كييف

المصدر: دبي - البيان - عواصم - وكالات

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قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس، إن روسيا لن تناقش معاهدة الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية (ستارت الجديدة) مع الولايات المتحدة، طالما واصلت واشنطن تسليح أوكرانيا التي تطالب بدورها الغرب بتزويدها بأنظمة دفاع جوي متطورة لحماية قطاع الطاقة من الضربات الروسية المؤثرة.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية «تاس»، أن زخاروفا قالت لإذاعة سبوتنيك: «تخطط الولايات المتحدة لإرسال المزيد من الأسلحة إلى منطقة الصراع الذي تعد روسيا طرفاً فيه.

لذلك سيواصلون توفير كل تلك الأسلحة ودفع نظام كييف إلى إراقة المزيد من الدماء، مع تخصيص الأموال للأنشطة المتطرفة التي تتم تحت سلطة أفراد في شارع بانكوفايا، (حيث يقع المكتب الرئاسي الأوكراني بحسب تاس)، وإنهم بعيدون عن كونهم أشخاصاً عقلانيين، بينما نجلس نحن لمناقشة قضايا الأمن المشترك معهم (الأمريكيين)، بما فيها القضايا المتعلقة بمصالحهم؟»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

تأجيل

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت الاثنين، تأجيل اجتماع كان مقرراً مع الولايات المتحدة في القاهرة في الفترة من 29 نوفمبر إلى 6 ديسمبر.

وسبق لرئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، أن عقدا مباحثات في في تركيا يوم 14 نوفمبر، وكان أرفع اجتماع مباشر بين الجانبين منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير. وناقش الجانبان القضايا النووية وأوكرانيا.

يأتي هذا في وقت يثور جدل في الدول الغربية بشأن سقف التسليح المتاح لأوكرانيا، بحيث لا يصل حد التورط المباشر في الحرب، وما يترتب عليه من تداعيات خطرة على الأمن والسلم الدوليين. وطالما كرر مسؤولون في كييف مطالباتهم لدول الغرب من أجل تزويدهم بأسلحة أكثر تقدماً.

وأمس، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن بلاده بحاجة لأنظمة باتريوت الدفاعية الصاروخية أمريكية الصنع لحماية بنيتها التحتية المدنية، في ظل ما تتعرض له من هجمات روسية عنيفة، مضيفاً أنه سيعمل مع الحكومة الألمانية بهذا الشأن. وتابع في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لوزراء خارجية الحلف في بوخارست إن «المناقشات بشأن طلب أوكرانيا للانضمام للناتو يتعين أن تبدأ».

هل تنجح؟

وسبق أن حذر الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف حلف الناتو من تزويد أوكرانيا بأنظمة باتريوت. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس، إنها لا تفكر بإرسال «باتريوت» لأوكرانيا. كما نقلت عنها قناة «روسيا اليوم». لكن مع ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن روسيا ركزت «نيرانها وغضبها» على السكان المدنيين في أوكرانيا.

حيث قصف أكثر من ثلث شبكة الطاقة الأوكرانية في استراتيجية «لن تنجح». وقال بلينكن بعد اجتماع «الناتو» في بوخارست: «هذه أهداف جديدة للرئيس (فلاديمير) بوتين. إنه يقصفها، استراتيجيته لم ولن تنجح».

تقدّم

ميدانياً، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن الجيش الأوكراني أوقف تقدم القوات الروسية في ستة مواقع مختلفة في منطقة دونباس التي ضمتها روسيا أخيراً. وأضافت أن جميع أقسام الجبهة في منطقتي لوغانسك ودونيتسك تعرضت لنيران المدفعية الروسية.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدت هجوماً على محور كوبيانسك، وقتلت نحو 50 مسلحاً، ودمرت عشر دبابات وخمس آليات. ونقلت وكالة «سبوتنيك عربي» الروسية عن بيان الوزارة، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز «سو 25» في منطقة أرتيوموفسك بدونيتسك.

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