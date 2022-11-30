بوتين: معدل الفقر في روسيا انخفض إلى 10.5%

المصدر: د ب ا

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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن معدل الفقر في روسيا خلال الربع الثالث من العام الجاري، انخفض ليصل إلى 5ر10%، بحسب ما نقلته قناة "آر تي عربية" الروسية.

وجاء ذلك خلال اجتماع للرئيس الروسي مع أعضاء الحكومة، اليوم الأربعاء، حيث أقر بوتين في الوقت نفسه بأن وتيرة الحد من الفقر ليست مرتفعة جدا، حيث بلغ الرقم خلال الربع الثالث من العام الماضي 11%.

وقال بوتين "إن الانخفاض في معدل الفقر ضئيل حقا، لكن المهم أن يكون هناك مثل هذا التوجه الإيجابي في الوضع الاقتصادي الراهن، بما يحمله من صعوبة. وقد زادت مداخيل أفقر 10% من السكان بنسبة 8ر27% بالمقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، بسبب الدعم المستهدف من الدولة".

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