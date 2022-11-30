إصابة موظف بالسفارة الأوكرانية في مدريد برسالة مفخخة

المصدر: أ ف ب

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أصيب موظف في السفارة الأوكرانية في مدريد بجروح طفيفة، اليوم، بانفجار داخل السفارة فيما كانت تتعامل مع رسالة، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الاسبانية.

وقال المصدر: «فتحت الشرطة الوطنية تحقيقاً تشارك فيه الشرطة العلمية».

وأوضح أن «الشرطة الوطنية أبلغت قرابة الساعة 13,00 (12,00 بتوقيت غرينتش) بحدوث انفجار في السفارة الأوكرانية في مدريد. وقع عندما كان أحد موظفي السفارة يتعامل مع رسالة».

وأضاف أن «الموظف أصيب بإصابة طفيفة وتوجه بنفسه إلى المستشفى» لتلقي العلاج.

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول السفارة الواقعة في منطقة سكنية قريبة من المدرسة الفرنسية في مدريد.

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