كوليبا يحث الناتو على بدء التعامل مع طلب عضوية أوكرانيا

المصدر: د ب ا

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حث وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا حلف شمال الأطلسي (الناتو) على اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع طلب كييف الانضمام إلى الحلف، حسبما قال للصحفيين في العاصمة الرومانية بوخارست.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن كوليبا قال: "ليس علينا الجلوس مكتوفي الأيدي حتى الانتصار في الحرب".

واعتبر أن تأخر حصول أوكرانيا على عضوية الناتو في عام 2008 كان "خطأ استراتيجيا".

وجدد كوليبا تأكيد حاجة أوكرانيا للحصول على دبابات من حلف الأطلسي بشكل عاجل.

وقال كوليبا إن أوكرانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفقتا على ضرورة مغادرة روسيا محطة الطاقة النووية في زابوريجيا، وستقوم الوكالة بإجراء جولة "دبلوماسية مكوكية" لتحقيق ذلك.

وتابع أن أوكرانيا تحتاج إلى آلاف المولدات ومئات المحولات، لكنها تواجه صعوبات لوجستية في استيرادها.

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