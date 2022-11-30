البنتاغون: الصين تحذر المسؤولين الأمريكيين من التدخل في علاقاتها مع الهند

المصدر: د ب ا

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ذكر البنتاغون في تقرير إلى الكونغرس الأمريكي أن الصين حذرت المسؤولين الأمريكيين من التدخل في علاقاتها مع الهند، بحسب شبكة تلفزيون نيودلهي (ان دي تي في).



وجاء في التقرير الذي صدر أمس الثلاثاء أنه خلال خلاف بكين مع الهند على طول خط السيطرة الفعلي على الحدود، سعى المسؤولون الصينيون إلى التقليل من شدة الأزمة، مؤكدين على نية بكين الحفاظ على استقرار الحدود ومنع الخلاف من الإضرار بمجالات أخرى في علاقتها الثنائية مع الهند.

وأضاف البنتاغون في أحدث تقرير له بشأن البناء العسكري الصيني "تسعى جمهورية الصين الشعبية إلى الحيلولة دون أن تتسبب التوترات الحدودية في أن تتقارب الهند بصورة أوثق مع الولايات المتحدة".

واعتبارا من مايو 2020، بدأت القوات الصينية والهندية الاشتباك بتراشق الحجارة واستخدام الهراوات الملفوفة بالأسلاك الشائكة في مواقع عدة على طول خط السيطرة الفعلي. وأسفرت المواجهة عن تعزيز للقوات على جانبي الحدود.

وقال البنتاغون "طالبت كل دولة أن تسحب كل منهما قواتها والعودة إلى شروط ما قبل المواجهة، ولكن لم يوافق أي طرف منهما على تلك الشروط".

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