ماكرون يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة دولة

المصدر: أ ف ب

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وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الولايات المتّحدة في زيارة دولة تستمرّ ثلاثة أيام، ويلتقي خلالها نظيره الأمريكي جو بايدن.

وحطّت طائرة الرئيس الفرنسي في قاعدة أندروز الجوّية في ضاحية واشنطن، وكان في استقباله في أرض المطار نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان.

وسيمضي الرئيس الفرنسي يومين في واشنطن، قبل أن يتوجّه في اليوم الثالث والأخير من زيارته هذه إلى نيوأورلينز التي كانت يوماً ما مدينة فرنسية.

وهذه هي ثاني زيارة دولة يقوم بها ماكرون للولايات المتّحدة والأولى له في عهد بايدن.

ويأمل الرئيس الفرنسي في أن تسهم هذه الزيارة في إعطاء دفع لمساعيه الدبلوماسية الرامية لوضع حدّ للحرب في أوكرانيا، والدفاع عن وجهة النظر الفرنسية الرافضة للنزعة الحمائية الأمريكية.

وستكون هذه أول زيارة دولة تنظّمها الولايات المتّحدة في عهد بايدن.

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