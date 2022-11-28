انطلاق مؤتمر التأثير العالمي 2022 في الأول من ديسمبر

المصدر: البيان

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يجتمع خبراء من 20 دولة حول العالم في مؤتمر التأثير العالمي 2022 الذي سيُعقد يوم 1 ديسمبر المقبل (2022)، لتبادل الخبرات والممارسات في تطوير التعليم.

المؤتمر الدولي، الذي يتم بثه عبر الإنترنت يوم الخميس 1 ديسمبر، يجمع أكثر من 30 أكاديمياً ومعلماً وممثلاً لمجتمع الأعمال ومجالات ثقافية وفنية من 20 دولة: الإمارات، والهند، والصين، وروسيا، وتركيا، وعمان، وأرمينيا، وكازاخستان، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، وفيتنام، ومصر، وعدد من دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا.

ويُعقد المؤتمر السنوي للمرة الثالثة، ويقام هذا العام في مدينة نيجني نوفغورود الرائعة، خامس أكبر مدينة في روسيا وأحد أغنى المراكز الثقافية في البلاد، التي تضم العديد من المعارض والمعارض الدولية الكبرى، وموضوع مؤتمر هذا العام هو «التعليم X: محفز المستقبل».

وخلال المؤتمر، سيناقش خبراء دوليون في مجال التعليم والتدريب النماذج والمبادئ الفعالة الحالية للتعليم ووضع الأساس لمستقبل عادل وآمن لتنمية الأجيال القادمة.

وسيتم اختيار الفائزين في مسابقة دولية للمشاريع المبتكرة في مجال التعليم والإعلان عنها خلال نسخة المؤتمر.

وسيكون من بين المتحدثين الرئيسيين: عبد اللطيف الشامسي، الرئيس والمدير التنفيذي السابق لكليات التقنية العليا في الإمارات، وفرانسيسكا نيكا أوكيكي، أول عميدة لكلية العلوم الفيزيائية بجامعة نيجيريا؛ وباراتانغ ميا، الرئيس التنفيذي لشركة GirlHYPE (جنوب إفريقيا)؛ ورافاييلا دي بونا غونسالفيس، الفائزة بجائزة المخترعين الشباب لعام 2022 (البرازيل)؛ ورئيس الموارد البشرية في الشركة العمانية للتنمية السياحية هلال الجديدي، والمؤسِّسة المشاركة لمرصد أمريكا اللاتينية للجغرافية السياسية للطاقة جويس مينديز، وتشاو تشونغ يوان، مدير مركز نقل التكنولوجيا بين الصين ومنظمة شنغهاي للتعاون؛ وبرنسيس مثومبيني من مؤسسة Africa4Nuclear؛ ود. بيتاستا داس، مدرس برنامج البكالوريوس في العلوم الإنسانية في المعهد الهندي للعلوم؛ وآربي كارابتيان، رئيس جمعية الموارد البشرية الأرمينية، وآخرين.

وفي العام الماضي، ركز المؤتمر على الشراكات بين البلدان والشركات التي عملت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشاهد البث المباشر للمؤتمر 750 ألف مشاهد، وتجاوزت التغطية الإجمالية 30 مليون شخص.

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