هل تفوز الصين في سباق الفضاء العسكري مع أمريكا؟

المصدر: دبي - البيان

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التقدم السريع في القدرات العسكرية الصينية يشكل مخاطر متزايدة على التفوق الأمريكي في الفضاء، حسبما أعلنت رئيسة قوة الفضاء بالجيش الأمريكي، في وقت تستعد الصين لإطلاق مركبة الفضاء «شنتشو-15»، إلى محطتها الفضائية، غداً الثلاثاء.

وأحرزت بكين تقدماً كبيراً في سباق الفضاء في السنوات الأخيرة، ما أثار قلق واشنطن ودول غربية أخرى، على الرغم من تراجعها تاريخياً في سباق الفضاء، الذي تهيمن عليه روسيا والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة رويترز عن نينا أرماجنو رئيسة هيئة أركان القوة الفضائية الأمريكية، قولها اليوم الاثنين، إن التقدم السريع في القدرات العسكرية الصينية، يشكل مخاطر متزايدة على التفوق الأمريكي في الفضاء الخارجي. وقالت أرماجنو إن بكين أحرزت تقدماً كبيراً في تطوير تكنولوجيا الفضاء العسكرية، بما في ذلك في مجالات مثل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، التي يمكن إعادة استخدامها، والتي تسمح للدول بتوسيع نطاق برامجها الفضائية بسرعة.

وأضافت خلال فعالية في سيدني، نظمها معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي البحثي، الذي تموله جزئياً الحكومتان الأمريكية والأسترالية «أعتقد أنه من الممكن تماماً، أن يتمكنوا من اللحاق بنا، والتفوق علينا، بالتأكيد، التقدم الذي أحرزوه كان مذهلاً وسريعاً».

وشبه يي بيجيان رئيس البرنامج الصيني لاستكشاف القمر، القمر والمريخ، بالجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، التي تطالب بكين بالسيادة عليها.

رحلة صينية

وفي السياق، قالت وكالة الفضاء الصينية للرحلات المأهولة، اليوم الاثنين، إن الصين ستطلق مركبة الفضاء شنتشو-15 إلى محطتها الفضائية، غداً الثلاثاء، في آخر مهمة ضمن خطة الصين لاستكمال محطتها الفضائية المدارية المأهولة، حسب «سكاي نيوز عربية».

وأوضحت الوكالة في مؤتمر صحافي، أن المركبة تحمل ثلاثة رواد فضاء، وأنه سيتم تسليم المحطة الفضائية لهم في غضون أسبوع، من قبل رواد الفضاء الثلاثة، الذين وصلوا إلى هناك في أوائل يونيو.

ومن المقرر أن تغادر مركبة الفضاء «شنتشو15-»، أو من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية، على حافة صحراء جوبي، في الساعة 08:23 من مساء غد الثلاثاء، بتوقيت بكين (15:08 بتوقيت غرينتش)، وعلى متنها ثلاثة رواد فضاء، هم: في جيون لونغ، ودنغ تشينغ مينغ، وتشانغ لو.

وسينضم رواد الفضاء الثلاثة إلى زملائهم تشن دونغ وليو يانغ وتساي شيوي تشه، الذين وصلوا إلى محطة الفضاء الصينية بداية يونيو، والذين من المقرر أن يعودوا إلى الأرض في الشهر المقبل، على أن يبقى الطاقم الجديد على متن المحطة لمدة ستة أشهر.

سفينة مأهولة

وأفاد متحدث باسم الوكالة «خلال فترة الإقامة، سيستقبل طاقم شنتشو -15 سفينة الشحن تيانتشو -6 الزائرة، ويتسلمون سفينة الفضاء المأهولة شنتشو-16، ويخططون للعودة إلى موقع هبوط دونغ فنغ الصيني، في مايو من العام المقبل».

وبدأت الصين في أبريل 2021، بناء محطة الفضاء المكونة من ثلاث وحدات، مع إطلاق وحدة تيانخه، التي تمثل مقر المعيشة الرئيس لرواد الفضاء.

وسيكون اكتمال محطة الفضاء الصينية، المصممة لتبقى في العمل عشر سنوات على الأقل، إنجازاً مهماً في طموحات الصين في وجود لها في مدار قريب من الأرض، وذلك في وقت من المحتمل أن تتوقف محطة الفضاء الدولية المتقادمة التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية، عن العمل نهاية العقد الجاري.

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