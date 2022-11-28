وتيرة العمليات العسكرية في أوكرانيا مرشحة للارتفاع

المصدر: عواصم - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتوقع معهد دراسات الحرب الأمريكي أن ترتفع وتيرة العمليات على طول خط المواجهة بين روسيا وأوكرانيا في الأسابيع المقبلة مع انخفاض درجات الحرارة وتجمد الأرض في جميع أنحاء مسرح العمليات.

وذكر المعهد على موقعه الإلكتروني أن التقارير الأوكرانية والروسية الواردة من مناطق خط المواجهة المتوترة في جميع أنحاء شرق وجنوب أوكرانيا، بما فيها سفاتوف وباخموت وفوهليدار، تشير إلى أن العمليات على الجانبين متباطئة حالياً بسبب الأمطار الغزيرة التي جعلت الطرق موحلة. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في جميع أنحاء أوكرانيا خلال الأسبوع المقبل، ما سيؤدي على الأرجح إلى تجمد الأرض وتسريع وتيرة القتال مع زيادة قدرة الجانبين على التنقل.

وأشار المعهد إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان أي من الجانبين يخطط بنشاط أو يستعد لاستئناف العمليات الهجومية أو الهجومية المضادة في ذلك الوقت، لكن العوامل الجوية، التي كانت تعرقل مثل هذه العمليات، ستبدأ في الاختفاء.

نقص الطاقة

وتساقطت الثلوج في كييف وظلت درجات الحرارة قرب درجة التجمد أمس، بينما يعاني الملايين في العاصمة الأوكرانية وحولها من انقطاعات الكهرباء والتدفئة المركزية بسبب موجات القصف الجوي الروسي على منشآت الطاقة، ومع تزايد تدريجي في برودة الطقس، تتزايد احتياجات ومتطلبات المستهلكين من الطاقة حتى رغم مُسارعة عمال الصيانة لإصلاح منشآت الكهرباء المدمرة وفقاً لشركة أوكرنرجو المشغلة لشبكة الكهرباء. وأضافت الشركة أن منتجي الكهرباء لم يتمكنوا بعد من استئناف الإمدادات بكامل الطاقة بعد هجمات صاروخية روسية الأربعاء، وأن لا خيار أمامها سوى ترشيد المتاح للتعامل مع انقطاعات محتملة في التيار.

واستهدفت موسكو بنية تحتية حيوية في الأسابيع القليلة الماضية عبر موجات من الضربات الجوية تسببت في انقطاعات واسعة النطاق في الكهرباء. وتسببت ضربات جديدة الأربعاء في أسوأ أضرار تلحق حتى الآن بشبكة الكهرباء الأوكرانية منذ بدء الصراع قبل نحو تسعة أشهر، ما ترك الملايين دون إنارة أو مياه أو تدفئة مع هبوط درجات الحرارة لما دون الصفر.

وتظهر توقعات الطقس أن الثلوج ستستمر في التساقط على كييف حتى منتصف الأسبوع، بينما من المتوقع أن تظل درجات الحرارة دون الصفر.

قصف بالجنوب

ميدانياً، قامت القوات الروسية بقصف منطقة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا، أكثر من 50 مرة مطلع الأسبوع، بحسب ما قاله أمس الحاكم العسكري المحلي ياروسلاف يانوشيفيتش الذي قال إنه تم استهداف بلدات واقعة على طول الضفة الشمالية الغربية لنهر دنيبرو.

ولا يزال جزء كبير من مدينة خيرسون أيضاً بدون كهرباء، حيث تكافح السلطات من أجل تشغيل الشبكة من جديد. وبينما عادت الكهرباء من جديد إلى مستشفى واحد، تم توصيل الكهرباء لـ 5في المئة فقط من السكان.

وقالت السلطات المحلية إن مدينة كريفي ريه بجنوب أوكرانيا تعرضت لهجوم صاروخي روسي. وقال الحاكم العسكري فالينتين ريسنشينكو إن صاروخين ضربا أحد المرافق الخاصة بالنقل، من دون أن يذكر المزيد من التفاصيل. وقالت مصادر أوكرانية إن منطقة نيكوبول بشمال نهر دنيبرو تعرضت أيضاً لهجوم بقذائف ومدفعية ثقيلة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز