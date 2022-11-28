طوارئ في جزيرة إيطالية بعد انزلاق للتربة

المصدر: (روما - أ.ف.ب)

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أعلنت الحكومة الإيطالية أمس الطوارئ في جزيرة إيسكيا المقابلة لنابولي (جنوب)، حيث تسبّب هطول أمطار غزيرة في انزلاق للتربة أول من أمس مودياً بشخصين فضلاً عن فقدان نحو عشرة أشخاص.

وقال وزير الحماية المدنية نيلو موسوميسي إنه تمّ تخصيص أول حزمة طوارئ بقيمة مليوني يورو في ختام اجتماع حكومي استثنائي كان لا بد منه لإعلان حالة الطوارئ.

وغالباً ما يتمّ إعلان حالة الطوارئ في شبه الجزيرة في أعقاب زلازل أو انفجارات بركانية أو بسبب الأحوال الجوية القاسية، لأنّ هذه الحالة تنصّ على إجراء سريع لتعبئة الأموال والموارد، بما في ذلك تلك المخصّصة للحماية المدنية، من أجل التدخّلات الطارئة أو إنشاء مرافق استقبال.

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