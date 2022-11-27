321 قتيلاً حصيلة ضحايا زلزال اندونيسيا

المصدر: أ ف ب

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اعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث اليوم "الأحد" إن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية "الاثنين" الماضي ارتفع إلى 321 قتيلاً.

وتسبب هذا الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريشتر بأضرار جسيمة في غرب جاوا. بعد حصيلة اولية تحدثت عن 270 قتيلاً، استمر عدد القتلى في الارتفاع كل يوم حيث عثر رجال الإنقاذ على جثث جديدة تحت أنقاض المباني التي انهارت أو طمرت تحت انزلاقات التربة.

وقال سوهاريانتو رئيس وكالة إدارة الكوارث مساء "الأحد" "بعد العثور على ثماني جثث أخرى "السبت" وثلاث جثث اليوم "الأحد" بلغ عدد القتلى الآن 321". لا يزال 11 شخصاً في عداد المفقودين وعمليات البحث ستستمر الاثنين لمحاولة العثور عليهم.

وأضاف أن الزلزال دمر أو ألحق أضرارا بأكثر من 60 ألف منزل وأن 73 ألف نازح يقيمون الآن في أكثر من 300 ملجأ.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تلتقي الصفائح التكتونية وتشهد جراء ذلك بانتظام زلازل أو ثوران براكين.

هذا الزلزال هو الأعنف في إندونيسيا منذ عام 2018 عندما ضربت هزة ارضية وتسونامي منطقة بالو (جزيرة سيليبس) مما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص.

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