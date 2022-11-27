ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة والانهيار الأرضي في إيطاليا

المصدر: د ب أ، رويترز

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عثر رجال الإنقاذ في جزيرة إسكيا الإيطالية على جثة طفلة، عقب هبوب عاصفة قوية أمس، لترتفع حصيلة القتلى إلى شخصين.

وقالت سلطات المقاطعة في نابولي، اليوم، إن الجثة تعود لطفلة يتراوح عمرها ما بين 5 و6 أعوام.

وكانت العاصفة قد ضربت الجزيرة، التي تقع على بعد 15 كيلومتراً من البر الرئيس، في وقت مبكر من أمس، وتسببت في ضرر بالغ، خاصة في بلدتي كاساميتشولا ولاكو أمينو الساحلتين.

وكثفت فرق الطوارئ والإنقاذ جهودها، اليوم، بحثاً عن 11 مفقوداً بعد انهيار أرضي وقع في الجزيرة بسبب الأمطار الغزيرة.

ويبحث الغطاسون في المياه قبالة ميناء كاساميتشولا تيرمي، حيث سحقت موجة من الطين والحطام والحجارة انفصلت عن أعلى جبل على الجزيرة منازل وطرقاً، وأسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل.

ودفع الانهيار الأرضي عدداً من السيارات إلى البحر. وأظهرت لقطات مصورة من الجو عدداً من البنايات المدمرة بسب الانهيار الأرضي الذي اجتاح البلدة.

ووصف أحد السكان المشهد بأنه مثل «شلال من المياه والطين».

وقال كلاوديو بالومبا حاكم نابولي اليوم الأحد إن امرأة واحدة لاقت حتفها، بينما لا يزال 11 في عداد المفقودين، مشيرا إلى أن من المتوقع أن يساعد تحسن الأحوال الجوية جهود البحث والإنقاذ.

وإسكيا جزيرة بركانية كثيفة السكان تقع على بعد نحو 30 كيلومترا عن نابولي، وتجذب الزوار بما تتمتع به من حمامات مياه ساخنة وسواحل خلابة.

وذكر مسؤولون محليون أن من المعتقد أن أسرتين بين المفقودين.

وعقدت الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة جورجا ميلوني اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد وأصدرت مرسوما يهدف لتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من الكارثة. (إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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