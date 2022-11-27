إتمام صفقة تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

المصدر: (موسكو، كييف - وكالات)

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أفادت وكالات أنباء روسية، نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية، بإطلاق سراح تسعة أسرى حرب، في إطار عملية تبادل للأسرى مع أوكرانيا، أمس. وقالت الوزارة في بيان «في يوم 26 نوفمبر 2022، ونتيجة لعملية التفاوض، أُعيد تسعة جنود روس، كانوا يواجهون خطر الموت في الأسر، من الأراضي التي يسيطر عليها النظام الحاكم في كييف». وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن الجنود التسعة نقلوا إلى الأراضي الروسية.

كما أشارت إلى أن الأسرى كانوا في حالة صحية سيئة، يواجهون خطر الموت على الأراضي الأوكرانية، وفق نص البيان. بالمقابل، أعلن الجيش الأوكراني أن صفقة التبادل، أسفرت عن استعادة 12 شخصاً، بينهم 3 مدنيين. ميدانياً، أشارت الوزارة إلى أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت ثلاث مسيرات أوكرانية في خيرسون، وتدمير مستودع ذخائر لراجمات هيمارس الأمريكية. وأشارت الوزارة، إلى أن القوات الروسية تمكنت من صد محاولة هجوم للقوات الأوكرانية في بلدة نوفوسيلوفسكي، على محور كوبيانسك، لافتة إلى أن صد الهجوم، أدى إلى مقتل أكثر من 30 جندياً أوكرانياً، فضلاً عن تصدي الجيش الروسي لهجمات لقوات أوكرانية في ثلاث مناطق، على محور دونيتسك.

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