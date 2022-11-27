بريطانيا: روسيا تزيل رؤوساً نووية من الصواريخ وتطلقها على أوكرانيا

المصدر: لندن، كييف - وكالات

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أعلنت المخابرات العسكرية البريطانية، السبت، أن روسيا غالباً ما تزيل رؤوساً نووية من صواريخ كروز نووية متقادمة وتطلقها على أوكرانيا. وأفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن صوراً مفتوحة المصدر تظهر حطام صاروخ كروز أطلق من الجو على أوكرانيا، يبدو أنه كان مصمماً في الثمانينيات من القرن الماضي كنظام قصف نووي. وأضافت أنه يُجرى على الأرجح وضع ثقل مكان الرؤوس الحربية. وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية أنه من غير المرجح تحقيق نتائج موثوق بها ضد الأهداف، مردفة: «أياً كان هدف روسيا فإن هذه التصرفات المرتجلة توضح مستوى نفاد مخزوناتها من الصواريخ طويلة المدى».

في غضون ذلك، بدأت الحكومة الأوكرانية إجلاء المدنيين من مدينة خيرسون جنوبي البلاد، التي تمكنت القوات الأوكرانية من استعادة السيطرة عليها أخيراً. وقالت وزارة البنية التحتية إنه تم نقل 100 شخص بالقطار إلى خملنيتسكي في غربي أوكرانيا. وأوضحت الوزارة أن من بين الأشخاص الذين تم نقلهم 26 طفلاً وستة مرضى. وتحت ضغط الضربات الأوكرانية المضادة، انسحبت القوات الروسية من خيرسون في منتصف نوفمبر الجاري، بعدما سيطرت على المدينة منذ أوائل مارس الماضي.

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