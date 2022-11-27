روسيا تسقط مسيّرات وتدمر مستودع ذخيرة لراجمات «هيمارس»

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت ثلاث مسيّرات أوكرانية في خيرسون، وتدمير مستودع ذخائر لراجمات هيمارس الأمريكية. وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية تمكنت من صد محاولة هجوم للقوات الأوكرانية في بلدة نوفوسيلوفسكي على محور كوبيانسك، لافتة إلى أن صد الهجوم أدى إلى مقتل أكثر من 30 جندياً أوكرانياً، فضلاً عن تصدي الجيش الروسي لهجمات لقوات أوكرانية في ثلاث مناطق على محور دونيتسك، نجم عنها مقتل ما يصل إلى 70 عسكرياً أوكرانياً.

وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية تصدت لهجمات أوكرانية مضادة في مناطق بيلوغوريفكا وياكوفليفكا وكليشيفكا، وتم القضاء على ما يصل إلى 70 عسكرياً أوكرانياً وثلاث دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين، مشيرة إلى أن الجيش الروسي أفشل هجوماً للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان في مناطق كولوميتشيخا وبلوشانكا في لوغانسك، وأن خسائر الأوكرانيين بلغت أكثر من 40 عنصراً بين قتيل وجريح، فضلاً عن ثلاث ناقلات جند مصفحة وسيارتين عسكريتين.

وعلى صعيد متصل، قالت الوزارة إن سلاح الجو الروسي دمر خمسة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشوغوييف، وفي منطقة خاركيف وسفيرسك وكراماتورسك ويامبول وريدكودوب في دونيتسك، ونقطة تجمع مؤقتة لتشكيل قومي في منطقة يلينوكونستانتينوفكا في مقاطعة زابوريجيا، إضافة إلى 56 وحدة مدفعية، ونقاط لتجمع القوى العاملة والآليات العسكرية في 158 مقاطعة. وجاء في تصريح الوزارة أنه تم تدمير مستودع ذخيرة خاص براجمات «هيمارس» الأمريكية في منطقة كوشوغوم التابعة لمقاطعة زابوريجيا، كما تم تدمير راجمتي صواريخ أوكرانيتين من طراز «غراد» بالقرب من قرية ليبتسي في مقاطعة خاركيف. وأسقطت وسائط الدفاع الجوي ثلاث طائرات مسيّرة في منطقة تشيرفوني شابان في مقاطعة خيرسون، فضلاً عن اعتراض أربعة صواريخ تم إطلاقها من راجمات «هيمارس» بالقرب من قرية ميرنوي في مقاطعة خيرسون.

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