رئيسة تايوان تستقيل من زعامة الحزب الحاكم بعد الخسارة في الانتخابات المحلية

المصدر: أ ف ب

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أعلنت رئيسة تايوان تساي إنغ-ون استقالتها من زعامة الحزب الحاكم بعد تكبده خسارة في الانتخابات المحلية السبت.

وقالت تساي للصحافيين إن "نتائج الانتخابات لم تأت كما توقعنا ... أتحمل كل المسؤولية واستقيل فورا من رئاسة حزب دي بي بي".

أدلى الناخبون السبت بأصواتهم لاختيار رؤساء بلديات وقضاة ومسؤولين آخرين في 22 مدينة ومقاطعة، بموازاة استفتاء حول اقتراح خفض سن الاقتراع من 20 إلى 18 عاما والذي رُفض.

وخسر الحزب التقدمي الديموقراطي بزعامة تساي، أربع بلديات من ست شملتها الانتخابات منها العاصمة تايبيه.

وكانت تساي قد اعتبرت الاقتراع بمثابة "فرصة لإظهار تصميم تايوان وعزمها على الدفاع عن الحرية والديموقراطية للمجتمع الدولي"ية.

وقالت "لكن لا وقت للشعور بالحزن، يجب أن ننهض بعد السقوط ... لا مجال للتردد بالنسبة لتايوان في مواجة الوضع الدولي الحالي والتحديات المستقبلية".

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