اعتقال 40 عنصراً بشبكة إجرامية أوروبية شديدة الخطورة

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت وكالة إنفاذ القانون "يوروبول" والهيئة القضائية الأوروبية "يوروجست"، التابعتان للاتحاد الأوروبي أمس الجمعة أنه تم اعتقال 44 شخصا، في عشر دول مختلفة، وسط مداهمات بمختلف أنحاء أوروبا، تستهدف شبكة إجرامية "شديدة الخطورة".

وقالت السلطات في بيان مشترك إن المعتقلين، الذين يشتبه أنهم جزء من شبكة إجرامية "تعتبر واحدة من أخطر(الشبكات) في الاتحاد الأوروبي، متهمون بتهريب المخدرات وغسل الأموال، بين أمور أخرى".

وتوصلت تحقيقات في العديد من الدول إلى أن العديد من المنظمات الإجرامية في ثلاث قارات، تعمل معا لارتكاب جرائم واسعة النطاق، داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، طبقا للبيان.

وفي "عملية دولية غير مسبوقة" شملت هيئات قضائية وإنفاذ قانون من 11 دولة، بقيادة السلطات الليتوانية، وبتنسيق من "يوروبول" و"يوروجست"، تم استهداف شخصيات بارزة وشركائها في إجمالي 94 مداهمة بمختلف أنحاء أوروبا.

وكانت الشبكة الإجرامية تعمل في ليتوانيا ولاتفيا وجمهورية التشيك وبولندا وفرنسا وألمانيا وسلوفاكيا، طبقا للسلطات.

وخلال المداهمات، تم ضبط كميات ضخمة من المخدرات المحظورة، مثل الكوكايين والحشيش والقنب بالإضافة إلى الميثامفيتامين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز