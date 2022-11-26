أمريكا تنشئ قيادة فضائية في كوريا الجنوبية

المصدر: د ب ا

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أعلنت مصادر حكومية كورية جنوبية اليوم السبت أن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية "يو.إس.إف.كيه" ستنشئ وحدة قوة فضائية، في ضوء تهديدات الصواريخ الباليستية عابرة القارات الكورية الشمالية.

وأضافت المصادر أن وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم تشكيل قيادة مركبة، تابعة لقوة الفضاء الأمريكية، داخل القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية "يو.إس.إف.كيه"، بحلول نهاية العام، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وفي استراتيجيته الأخيرة، حول الأمن القومي، التي أعلن عنها مؤخرا، ذكر الجيش الأمريكي أنه يضغط من أجل إنشاء قيادات فضائية، في قياداته القتالية، بالإضافة إلى تحقيق الردع المتكامل في جميع المجالات.

وتسيطر قوة الفضاء الأمريكية، التي تم تأسيسها في عام 2019، على أصول فضائية، مثل الأقمار الاصطناعية ومهام مراقبة ورصد أخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بالدفاع الصاروخي.

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