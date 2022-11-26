اغتيال مسؤول أكاديمية الشرطة الوطنية في هايتي

المصدر: أ ف ب

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اغتيل مسؤول أكاديميّة الشرطة الوطنيّة في هايتي بعد ظهر الجمعة في العاصمة بور أو برنس، حسبما أكّد المتحدّث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس.

وقال غاري ديروزييه إنّ المفوّض هارينغتون ريغوه "قُتل برصاصة في الرأس في مكان غير بعيد من الأكاديميّة"، مشيرًا إلى أنّ المنفّذين "سرقوا سيّارته وخطفوا سائقه".

قُتِل ريغو في منطقة يُسيطر عليها "فيتيلوم إينوسان" الذي يتزعّم عصابة والمطلوب بموجب مذكّرة بحث أصدرتها الخارجيّة الأمريكيّة بسبب مشاركته في خطف 16 أمريكيًّا في أكتوبر 2021.

وعرضت السلطات الأمريكيّة مبلغًا يصل إلى مليون دولار، للحصول على معلومات تؤدّي إلى اعتقاله.

تعاني هايتي جراء عنف العصابات التي تنشر الرعب، وطالبت حكومتها المجتمع الدولي بمساعدتها، وبإرسال قوة لحفظ السلام.

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