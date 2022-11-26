أردوغان: غاراتنا في سوريا هدفها إقامة حزام أمني

المصدر: أنقرة - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، أن هدف الغارات الجوية على شمال شرق سوريا ومواقع لمقاتلين أكراد، هو إقامة حزام أمني من الغرب إلى الشرق، على طول الحدود الجنوبية لبلاده.

وستشمل هذه المنطقة مدينة كوباني «عين العرب» التي انتزعتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في 2015 من مقاتلي تنظيم «داعش» بدعم من الولايات المتحدة. وقال أردوغان في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة:

«مع الحزام الأمني الذي ننشئه خارج حدودنا، سندافع عن حقوق الملايين من النساء والأطفال الأبرياء». وأضاف «سننجز هذه المنطقة على طول حدودنا بأكملها من الغرب إلى الشرق في أقرب وقت ممكن».

وحدد الرئيس التركي، الذي ينوي شن هجوم بري عندما يحين الوقت، البلدات السورية تل رفعت ومنبج وعين العرب، لاستكمال منطقته الأمنية التي يبلغ عرضها 30 كيلومتراً على طول الحدود الجنوبية.

وأفاد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس، باستمرار عملية «المخلب - السيف»، نافياً قصف قواته نقطة مراقبة أمريكية في سوريا. وأبان أكار أن عملية «المخلب – السيف» مستمرة براً وجواً. ونفى الوزير التركي قصف القوات التركية نقطة مراقبة أمريكية شمالي سوريا.

وكان أكار أعلن الأربعاء الماضي، أن القوات الجوية والمدفعية التركية قصفت نحو 500 هدف للمقاتلين الأكراد في شمال العراق وسوريا منذ الأحد. بدوره، صرح قائد قوات سوريا الديمقراطية، بأنهم مستعدون للتصدي لهجوم بري تركي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز