رئيس بيرو يعيّن رئيسة جديدة لمجلس الوزراء

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

في خضم صراع شرس على السلطة مع البرلمان، عيَّن رئيس بيرو، بيدرو كاستيلو، رئيسة جديدة لمجلس الوزراء.

وأعلن مكتب الرئيس أن رئيسة مجلس الوزراء الجديدة بيتسي شافيز أدت، أمس، اليمين الدستورية إثر توليها المنصب.

وشافيز هي خامس رئيس لمجلس الوزراء منذ تولي كاستيلو منصبه في يوليو العام الماضي.

كان رئيس مجلس الوزراء السابق أنيبال توريس استقال بعد أن رفض الكونغرس البيروفاني التصويت على اقتراع بالثقة كان قد طلبه هو شخصياً.

وتعرضت حكومة الرئيس كاستيلو - الذى كان معلماً بمدرسة في إحدى القرى - لضغوط منذ أن تولى منصبه.

وبسبب الادعاءات المختلفة والخلافات في الرأي، تخلَّى وزراء مهمون عن مناصبهم مراراً وتكراراً.

ويخضع كاستيلو نفسه للتحقيق بشأن الفساد، من بين أمور أخرى.

إضافة إلى ذلك، فإن حكومة السياسي اليساري كاستيلو في صراع دائم على السلطة مع البرلمان.

ورفض الكونغرس، في الآونة الأخيرة، الإذن لرئيس الدولة بالسفر إلى قمة تحالف المحيط الهادئ في المكسيك، وبالتالي ألغي الاجتماع.

وقد نجا الرئيس بالفعل من محاكمتين لعزله.

وكان اثنان من أسلاف كاستيلو أقيلا من منصبهما في إجراءات مماثلة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز