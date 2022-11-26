«تعرضت لمضايقات».. رسالة مطلق النار بمتجر وولمارت في أمريكا

المصدر: أ ف ب

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نشرت سلطات ولاية فرجينيا الأمريكية، أمس، رسالة انتحار يشتكي فيها مطلق النار، الذي قتل ستة أشخاص في متجر وولمارت، من تعرضه للمضايقة في العمل ويطلب المغفرة.

وبعد إطلاقه النار الثلاثاء، انتحر أندري بينغ (31 عاماً) الذي كان مديراً للمناوبة الليلية في أحد متاجر وولمارت في تشيسابيك بولاية فرجينيا.

ووقع الهجوم قبل يومين من عطلة عيد الشكر، وفي أعقاب إطلاق نار في عطلة نهاية الأسبوع في كولورادو أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وأصدرت السلطات في تشيسابيك، التي تبعد 240 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة واشنطن، أمس، رسالة عنوانها «رسالة انتحار»، قالت إنها عثرت عليها على هاتف بينغ.

ويرد فيها: «آسف يا إلهي، لقد تعرضت لمضايقات من بلهاء ذكاؤهم ضعيف ويفتقرون إلى الحكمة».

كما جاء في الرسالة: «كنتُ مذنباً بالقدر نفسه، وخذلت فريقي في الإدارة وكل من أحبني من خلال إقناعهم بأنني طبيعي».

ويعتذر بينغ عن أفعاله قائلاً: «آسف للجميع، ولكني لم أخطط لذلك. أؤكد أن الأمور وقعت كما لو كان الشيطان يقودني».

ويتابع: «أتمنى لو كان بإمكاني أن أنقذ الجميع من نفسي. ليغفر لي الله ما أنا مقدم عليه».

وأكدت سلطات مدينة تشيسابيك، أمس، أن أندري بينغ اشترى في يوم الهجوم بشكل قانوني المسدس من عيار تسعة مليمترات المستخدم في إطلاق النار.

ولقي ستة اشخاص حتفهم وأصيب أربعة، عندما دخل بينغ غرفة استراحة للموظفين نحو الساعة العاشرة مساء وفتح النار، وفق ما ذكرت الشرطة.

وهذا ثاني حادث إطلاق نار جماعي في ولاية فرجينيا هذا الشهر، بعد مقتل ثلاثة من لاعبي كرة القدم في جامعة فرجينيا بالرصاص، وإصابة طالبين آخرين على يد زميل لهم بعد رحلة مدرسية في 13 نوفمبر.

وحتى الآن في عام 2022، رصد موقع «غان فايلنس آركايف»، المتخصص في إحصاء حوادث العنف بإطلاق النار، أكثر من 600 عملية إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة، وهي كل حادثة يقتل فيها أربعة أشخاص أو أكثر بدون احتساب مطلق النار.

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