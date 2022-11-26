زيلينسكي: 6 ملايين منزل في أوكرانيا تأثرت بانقطاع الكهرباء

المصدر: أ ف ب

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أكثر من ستة ملايين منزل في أوكرانيا تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي أمس، بعد يومين من الضربات الروسية الكثيفة.

وقال زيلينسكي، في خطابه اليومي: «انقطاع التيار الكهربائي الليلة مستمر في معظم المناطق وفي كييف. أكثر من ستة ملايين أسرة في المجموع».

كان الملايين من الأوكرانيين قد أمضوا يوم أمس من دون تدفئة أو كهرباء، بعد ضربات جوية روسية وُصفت بأنها الأكثر تدميراً من بين الهجمات على شبكة الطاقة حتى الآن، وسط دعوات للسكان للتأهب للمزيد من الهجمات وتخزين المياه والطعام والملابس الثقيلة.

وتقول موسكو إن الهجمات على البنية التحتية الأساسية في أوكرانيا مشروعة من الناحية العسكرية، وإن كييف قادرة على إنهاء معاناة شعبها إذا ما استجابت للمطالب الروسية، فيما تؤكد أوكرانيا أن الهجمات التي تهدف إلى مفاقمة معاناة المدنيين تمثل جريمة حرب.

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