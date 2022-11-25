الأمم المتحدة توصل مساعدات غذائية إلى 170 ألف شخص فى إقليم تيغراى الأثيوبي

المصدر: وام

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قالت الأمم المتحدة إن 96 شاحنة تمكنت من نقل أكثر من 2400 طن متري من الطعام إلى إقليم تيغراى الاثيوبى تكفي لاطعام حوالي 170 ألف شخص اضافة الى 100 ألف لتر من الوقود منذ 15 نوفمبر عندما استأنف برنامج الأغذية العالمي عملياته باستخدام جميع ممرات الطرق الأربعة التي أعيد فتحها .

وقال تقرير لبرنامج الاغذية العالمى وزعه اليوم فى جنيف إن خدمة الأمم المتحدة للنقل الجوى للمساعدة الانسانية أجرت ولأول مرة على الاطلاق عمليات تناوب على الرحلات لنقل الركاب والبضائع الإنسانية إلى مطار شاير في تيغراي حيث أرسل البرنامج أول رحلة ركاب تابعة للأمم المتحدة الى ميكيلي منذ نهاية أغسطس بعد تلقي تصاريح اتحادية لاستئناف رحلات الركاب الى ميكيلي .

وأشارت إلى أنها تمكنت منذ بداية نوفمبر من الوصول الى 29 % من عدد المستهدفين البالغ 2.1 مليون شخص بمساعدة غذائية في منطقة تيغراي فى الوقت الذى تواصل تقديم المساعدات الغذائية في منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين .

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