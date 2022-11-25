حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا ترتفع إلى 310 قتلى

المصدر: أ ف ب

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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوا الرئيسية في إندونيسيا خلال الأسبوع الحالي إلى 310 قتلى، على ما أعلنت هيئة تخفيض مخاطر الكوارث الجمعة.

وقال مدير الهيئة سوهاريانتو إن 24 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين بعد الزلزال الذي تسبب بانزلاقات تربة وانهيار أبنية في سيانجور في جاوا الغربية.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي "لقد حددت هوية هؤلاء الأشخاص الأربعة والعشرين".

وقال هنري الفياندي مدير أجهزة الاغاثة الوطنية أن عمليات البحث ستتواصل حتى الاثنين وأبعد من ذلك في حال عدم العثور على كل الجثث حتى ذلك الحين.

وأوضح لمحطة "كومباس" التلفزيونية أن "المشاكل التي تواجهنا هي عدم استقرار الأرضية وسماكة انزلاقات التربة التي تفاقمها الأمطار المتواصلة والخشية من هزات ارتدادية".

والكثير من الضحايا أطفال بعضهم كان في المدارس.

وعثر الجمعة على جثة طفلة في السابعة كان يبحث عنها عناصر فرق الاغاثة منذ أيام بين أنقاض منزل منهار في منطقة سيانجور القريبة من مركز الزلزال.

وقال جيكسين كوليبو وهو مسعف في الثامنة والعشرين "سلمت الجثة فورا إلى العائلة المنهارة".

وأصيب أكثر من ألفي شخص بجروح جراء الزلزال وتضرر حوالي 56 ألف منزل فيما اضطر أكثر من 62 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تلتقي الصفائح التكتونية وتشهد جراء ذلك بانتظام زلازل أو ثوران براكين.

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